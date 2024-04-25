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Токаев назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей

Токаев назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 16:47 Фото: Instagram/kanta_nur
25 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им стал Канат Нуров, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Нуров Канат Ильич назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана", – сказано в официальном сообщении.

Еще одним распоряжением Рустам Журсунов освобожден от этой должности.

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