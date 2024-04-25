Токаев назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей

Фото: Instagram/kanta_nur

25 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им стал Канат Нуров, сообщает Zakon.kz.

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