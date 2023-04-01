Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На 25 млн тенге обманул казахстанцев интернет-мошенник, находящийся в колонии Алматинской области

Осужденный в колонии Алматинской области занимался интернет-мошенничеством Фото: pexels
Прокуратура Алматинской области выявила факты совершения интернет-мошенничества осужденным при отбытии наказания в исправительном учреждении №12, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено что с июня месяца 2020 года по январь месяц 2023 года осужденный Ж. совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов, находясь в исправительном учреждении.

Данный факт 2 марта 2023 года зарегистрирован специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.4 УК РК – "Мошенничество", и передан в следственное подразделение УП Конаева.

Как рассказали в прокуратуре, во время проведения следственных действий у осужденного изъяты 2 мобильных телефона и 41 сим-карта, с помощью которых он осуществлял звонки и вел переписку через ватсап-канал.

В настоящее время проводится мониторинг базы данных как по нашему региону, так и по другим регионам Республики Казахстан, на выявление других правонарушений, совершенных осужденным. Кроме того, факты бездействия сотрудников исправительного учреждения зарегистрированы специализированной прокуратурой по ст.370 ч.2 УК РК – "Бездействие по службе", и переданы в Департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области, резюмировали в прокуратуре.

Читайте также

Правильный курс: АО "НУХ "Байтерек" выступает за эффективные методы решения социально-трудовых вопросов

Минтруда определило квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью

Пять новых студенческих общежитий строят в Кокшетау

Лариса Черненко
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
курсы валюта, деньги
Доллар подрос на торгах 31 марта
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления