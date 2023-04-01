На 25 млн тенге обманул казахстанцев интернет-мошенник, находящийся в колонии Алматинской области

Прокуратура Алматинской области выявила факты совершения интернет-мошенничества осужденным при отбытии наказания в исправительном учреждении №12, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено что с июня месяца 2020 года по январь месяц 2023 года осужденный Ж. совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов, находясь в исправительном учреждении.

Данный факт 2 марта 2023 года зарегистрирован специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.4 УК РК – "Мошенничество", и передан в следственное подразделение УП Конаева.

Как рассказали в прокуратуре, во время проведения следственных действий у осужденного изъяты 2 мобильных телефона и 41 сим-карта, с помощью которых он осуществлял звонки и вел переписку через ватсап-канал.