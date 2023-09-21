Группа интернет-мошенников обманула казахстанцев на 80 млн тенге
В полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что неизвестный позвонил ей и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя оформили денежный кредит. Предлагая свою помощь, он завладел анкетными данными потерпевшей и сам оформил на нее кредит – миллион тенге.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности троих подозреваемых.
Фото: пресс-служба ДП ВКО
"Полицейские изъяли в их домах вещественные доказательства. На счету у мошенников более 50 потерпевших по всему Казахстану, а сумма ущерба составляет около 80 млн тенге", – рассказали в пресс-службе ДП ВКО.
Стражи порядка установили, что молодые люди нашли работу через популярный мессенджер. Их роль заключалась в незаконном обналичивании добытых преступными способами денег через банкоматы. После они переводили деньги в криптовалюту, получая определенный процент от сделки.
По данному делу начато досудебное расследование.
Ранее полицейские рассказали, как казахстанцам защититься от интернет-мошенников.