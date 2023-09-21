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Группа интернет-мошенников обманула казахстанцев на 80 млн тенге

Группа интернет-мошенников обманула казахстанцев на 80 млн тенге Фото: пресс-служба ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области сотрудники "Киберпола" раскрыли многоэпизодное уголовное дело по фактам интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что неизвестный позвонил ей и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя оформили денежный кредит. Предлагая свою помощь, он завладел анкетными данными потерпевшей и сам оформил на нее кредит – миллион тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности троих подозреваемых.


Группа интернет-мошенников обманула казахстанцев на 80 млн тенге

Фото: пресс-служба ДП ВКО

"Полицейские изъяли в их домах вещественные доказательства. На счету у мошенников более 50 потерпевших по всему Казахстану, а сумма ущерба составляет около 80 млн тенге", – рассказали в пресс-службе ДП ВКО. 

Стражи порядка установили, что молодые люди нашли работу через популярный мессенджер. Их роль заключалась в незаконном обналичивании добытых преступными способами денег через банкоматы. После они переводили деньги в криптовалюту, получая определенный процент от сделки.

По данному делу начато досудебное расследование. 

Ранее полицейские рассказали, как казахстанцам защититься от интернет-мошенников.

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