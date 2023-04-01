Трамвай и верблюд, деревянная часовня - уникальные фотоснимки старой Алма-Аты

1 апреля – особенный день для сотрудников Центрального государственного архива кино-фотодокументов. В этот день 80 лет назад архив начал свою работу, сообщает Zakon.kz.

В недрах архива хранится постановление СНК КазССР от 27 января 1943 года № 25 "Об организации с 1 апреля 1943 года в городе Алма-Ате Центрального Республиканского Государственного архива кинофонофотодокументов".

"Шла война, вся страна работала под лозунгом "Все для фронта, все для победы", но именно в это сложное время руководство страны организовывает архив кино-фотодокументов, понимая, осознавая всю важность архивной работы", - рассказывает Ляззат Сулейменовна Актаева.

В архивном деле она всю профессиональную жизнь, а в этом здании работает с 1975 года. Знает про архив все.



"Фактически работа началась в июне 1943 года. В самом начале было всего три сотрудника. Потом восемь. Первое время основное направление работы нашего архива - сбор фотодокументов. Был составлен список учреждений, где могли находится фотодокументы – редакции газет и журналов, организации культуры в первую очередь. А кино и фоно документы не могли комплектоваться, потому что не было помещений. Архив тогда располагался с небольшом одноэтажном здании на улице Красина, а сама архивная система в то время относилась к НКВД, представляете…", - рассказала Актаева.

Фото: Центрального государственного архива кино-фотодокументов

Первые документы в фондах архива появились уже в 1943 году. Кинопленка с историческими кадрами военных лет, документальные фильмы, спецвыпуски, сюжеты… Алма-Атинская жизнь того времени активно способствовала наполнению архива – в нашем городе в эвакуации находились кинематографисты из Москвы, Киева, Ленинграда. На базе Центральной объединенной киностудии – ЦОКСа - в Алма-Ате выходили выпуски "Союзкиножурнал". Сейчас эти выпуски составляют Золотой фонд архива.

"Я работаю в этом отделе почти 43 года. Когда я начинала, у нас не было возможности посмотреть кинодокументы. Не было оборудования. А сейчас можно взять кинопленку, посмотреть, сделать тайм коды, прокрутить на скорости, выбрать нужный кадр. Долгое время мы не могли посмотреть фильм Турина, он снял фильм "Турксиб" в 1929 году. Этот фильм входит в число 50 лучших фильмов 20 века. Фильм немой, пять частей. От начала строительства и до завершения строительства… Там в одной из частей есть Алма-Ата 1929 года – маленький кусочек".

Фото: Центрального государственного архива кино-фотодокументов

"В кинофонде архива – первые документальные очерки студии "Востокино" и кинотреста "Межрабком". В них – ценнейшие кадры о жизни и быте людей того времени. А у нас таких кинодокументов - более 50 тысяч единиц хранения. А есть еще и фотодокументы, и самые старые, здесь хранящиеся, относятся к концу XIX – началу XX века. 250 000 единиц хранения – таков фотофонд архива. Каждое такое фото – это целая страница истории", - рассказывает Людмила Васильевна Гусакова, заведующая читальным залом архива.

Есть удивительные фото старой Алма-Аты – трамвай с верблюдом на одной уличной полосе, аэропорт с уже утраченным зданием ВИП-терминала или прибытие первого поезда на алма-атинский вокзал. Эти мгновения уже никогда не вернуть. И они сохранились только здесь – в архиве.

Фото: Центрального государственного архива кино-фотодокументов

Вот, к примеру, эта деревянная часовня иконы Божией Матери "Знамение" была построена в память о жертвах землетрясения 1887 года. Архитектор – Павел Гурде, художник – Николай Хлудов. Стояла она на Базарной площади, на пересечении нынешних улиц Достык и Алимжанова. В 1927 году часовня была взорвана. И мы, живущие в 21 веке, увидеть это чудо архитектуры можем теперь только на этом фото…

Уникален фонофонд архива, составляющий 15 000 единиц хранения в магнитных звукозаписях, грампластинках, компакт-кассетах, компакт-дисках. Это записи казахской народной музыки, произведений в авторском исполнении, записи айтысов, первых казахских опер, живых голосов выдающихся современников.

Самое важно сохранить оригиналы. Они – главная ценность архива.

И еще важно – обеспечить исследователям доступ к документам, сделать эту работу максимально простой и комфортной. Работа по оцифровке архивной информации идет постоянно. Таким образом формирует база данных. А доступ к ней обеспечивает специальная программа, аналогов которой нет на постсовестком пространстве.

Сейчас работа архива масштабируется. Планов у команды – громадье. Ими поделился директор организации Искаков Ильяс.

"Мы сейчас планируем работать по четырем направлениям архивным. Еще активнее будем сотрудничать с зарубежными архивными организациями, потому что у них есть очень многие интересных материалов о нашей истории. Тот же Китай или Иран. В свое время казахи массово ушли туда. Мы по крупинкам должны собирать со всего мира, что касается нашей истории", - рассказал он.

Фото: Центрального государственного архива кино-фотодокументов

Второе направление – работа с местными архивами, налаживается сотрудничество с руководителями областных архивов. У них возможностей меньше для оцифровки документов, нет специального оборудования. А в Центральном архиве могут этим заняться

Фото: Центрального государственного архива кино-фотодокументов

"Третье направление – это работа всех государственных и негосударственных телеканалов и радио. Они должны сдавать в архивы документы, они же как летописцы истории действуют. А зачастую все эти материалы просто у них пылятся. Или вообще неизвестно где…", - отметил Ильяс Искаков.

Фото: Центрального государственного архива кино-фотодокументов

Рассказывать о работе архива можно долго, работа эта интересная, увлекательная, архиважная. Сотрудники архива влюблены в свое дело, постоянно совершенствуют технологические процессы архивного дела, и рассказывать о своей работе, о находках архивных могут часами.

Фото: Центрального государственного архива кино-фотодокументов

А свой 80-летний юбилей будут праздновать в мае – и подготовка к этому событию сейчас идет полным ходом.

Автор: Евгения Морозова