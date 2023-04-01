Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какая информация не является конфиденциальной при банкротстве казахстанцев

какая информация не является конфиденциальной при банкротстве физлиц Фото: gov.kz
В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, какая информация при банкротстве граждан не является конфиденциальной, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно пункту 4 статьи 12 Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", при проведении процедур банкротства не является конфиденциальной следующая информация:

  • о финансовом управляющем;
  • кредиторах;
  • сумме требований, включенных в реестр требований кредиторов, и размере их удовлетворения в разрезе очередей;
  • сроках проведения процедур;
  • исполнении графика удовлетворения требований кредиторов;
  • наличии жалоб на действия (бездействие) финансового управляющего и результатах их рассмотрения;
  • привлечении финансового управляющего к административной ответственности по фактам выявленных правонарушений;
  • основании прекращения процедур банкротства;
  • судебных разбирательствах, инициированных уполномоченными на то лицами в рамках реализации прав, установленных настоящим Законом.

Вместе с тем п. 3 статьи 16 Закона предусмотрено, что при соответствии должника обстоятельствам, предусмотренным для процедуры банкротства, уполномоченный орган размещает сведения о должнике в течение 15 рабочих дней на веб-портале "электронного правительства", указывая при этом его ИИН.

Как пояснили в КГД, согласно Налоговому кодексу, ИИН также не является конфиденциальной информацией.

"Учитывая, что сведения о должнике размещены только на веб-портале "электронного правительства", в целях обеспечения качественной реализации норм по последствиям (запрет на получение кредита, приостановление начисление пени и штрафов, приостанавливается исполнение решений судов о взыскании долга, и т.д.) и исключения спорных вопросов по уточнению лица (с одинаковыми ФИО) необходимо указание также ИИН", – добавили в комитете.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" начал действовать в Казахстане с 3 марта 2023 года. Он предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Для внесудебного банкротства основными критериями выступают размер просроченной задолженности не выше 1600 МРП (5,5 млн тенге), отсутствие имущества и доходов, а также кредитор – финансовая организация. По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов казахстанцы смогут применить судебное банкротство.

Читайте также

Смертельное ДТП: в Актобе водителя-пенсионера приговорили к сроку

В Минэнерго заверили, что бензин на заправках не подорожает

За применение пыток во время январских событий осудили девять силовиков

Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
курсы валюта, деньги
Доллар подрос на торгах 31 марта
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления