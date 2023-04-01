Какая информация не является конфиденциальной при банкротстве казахстанцев

В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, какая информация при банкротстве граждан не является конфиденциальной, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно пункту 4 статьи 12 Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", при проведении процедур банкротства не является конфиденциальной следующая информация:

о финансовом управляющем;

кредиторах;

сумме требований, включенных в реестр требований кредиторов, и размере их удовлетворения в разрезе очередей;

сроках проведения процедур;

исполнении графика удовлетворения требований кредиторов;

наличии жалоб на действия (бездействие) финансового управляющего и результатах их рассмотрения;

привлечении финансового управляющего к административной ответственности по фактам выявленных правонарушений;

основании прекращения процедур банкротства;

судебных разбирательствах, инициированных уполномоченными на то лицами в рамках реализации прав, установленных настоящим Законом.

Вместе с тем п. 3 статьи 16 Закона предусмотрено, что при соответствии должника обстоятельствам, предусмотренным для процедуры банкротства, уполномоченный орган размещает сведения о должнике в течение 15 рабочих дней на веб-портале "электронного правительства", указывая при этом его ИИН.

Как пояснили в КГД, согласно Налоговому кодексу, ИИН также не является конфиденциальной информацией.

"Учитывая, что сведения о должнике размещены только на веб-портале "электронного правительства", в целях обеспечения качественной реализации норм по последствиям (запрет на получение кредита, приостановление начисление пени и штрафов, приостанавливается исполнение решений судов о взыскании долга, и т.д.) и исключения спорных вопросов по уточнению лица (с одинаковыми ФИО) необходимо указание также ИИН", – добавили в комитете.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" начал действовать в Казахстане с 3 марта 2023 года. Он предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Для внесудебного банкротства основными критериями выступают размер просроченной задолженности не выше 1600 МРП (5,5 млн тенге), отсутствие имущества и доходов, а также кредитор – финансовая организация. По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов казахстанцы смогут применить судебное банкротство.