Какая информация не является конфиденциальной при банкротстве казахстанцев
Так, согласно пункту 4 статьи 12 Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", при проведении процедур банкротства не является конфиденциальной следующая информация:
- о финансовом управляющем;
- кредиторах;
- сумме требований, включенных в реестр требований кредиторов, и размере их удовлетворения в разрезе очередей;
- сроках проведения процедур;
- исполнении графика удовлетворения требований кредиторов;
- наличии жалоб на действия (бездействие) финансового управляющего и результатах их рассмотрения;
- привлечении финансового управляющего к административной ответственности по фактам выявленных правонарушений;
- основании прекращения процедур банкротства;
- судебных разбирательствах, инициированных уполномоченными на то лицами в рамках реализации прав, установленных настоящим Законом.
Вместе с тем п. 3 статьи 16 Закона предусмотрено, что при соответствии должника обстоятельствам, предусмотренным для процедуры банкротства, уполномоченный орган размещает сведения о должнике в течение 15 рабочих дней на веб-портале "электронного правительства", указывая при этом его ИИН.
Как пояснили в КГД, согласно Налоговому кодексу, ИИН также не является конфиденциальной информацией.
"Учитывая, что сведения о должнике размещены только на веб-портале "электронного правительства", в целях обеспечения качественной реализации норм по последствиям (запрет на получение кредита, приостановление начисление пени и штрафов, приостанавливается исполнение решений судов о взыскании долга, и т.д.) и исключения спорных вопросов по уточнению лица (с одинаковыми ФИО) необходимо указание также ИИН", – добавили в комитете.
Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" начал действовать в Казахстане с 3 марта 2023 года. Он предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.
Для внесудебного банкротства основными критериями выступают размер просроченной задолженности не выше 1600 МРП (5,5 млн тенге), отсутствие имущества и доходов, а также кредитор – финансовая организация. По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов казахстанцы смогут применить судебное банкротство.