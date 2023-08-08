В системе управления рисками изменят критерии, не являющиеся конфиденциальной информацией

Министерство финансов разработало проект поправок в приказ от 20 февраля 2018 года "Об утверждении Правил применения системы управления рисками по критериям, не являющимся конфиденциальной информацией", сообщает Zakon.kz.

Предлагаемым проектом планируют:

заменить Критерий "Участие в налоговом мониторинге" на Критерий "Участие налогоплательщиков в пилотных проектах", который будет определяться в случае участия в любом пилотном проекте;

сократить срок с трех до двух лет при определении Критерия "Налогоплательщики, зарегистрированные в качестве юридических лиц, по которым период, не охваченный комплексной проверкой по вопросам исполнения налогового обязательства, равен двум годам и более, за исключением состоящих на мониторинге крупных налогоплательщиков, по которым период, не охваченный комплексной проверкой по вопросам исполнения налогового обязательства равен четырем годам и более;

и более, за исключением состоящих на мониторинге крупных налогоплательщиков, по которым период, не охваченный комплексной проверкой по вопросам исполнения налогового обязательства равен четырем годам и более; исключить критерии "Отсутствие последовательной задолженности по налогам и социальным платежам" и "Участник пилотного проекта по упрощенному возврату суммы превышения НДС участникам зернового рынка".

В пояснительной записке сказано, что целью принятия указанного проекта приказа является внесение изменений в правила применения системы управления рисками по критериям, не являющимся конфиденциальной информацией. Проект предложен в целях исключения внесения постоянных изменений при разработке и исключении Пилотных проектов, а также в целях пересмотра критериев оценки степени риска, применяемых при отборе налогоплательщиков для проведения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска в части сокращения периода, не охваченного налоговой проверкой.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа 2023 года.

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