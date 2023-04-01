Пять человек погибли при лобовом столкновении в Алматинской области

На трассе Алматы – Кокпек - Коктал на 196-м километре 1 апреля в районе 8 утра произошло лобовое столкновение двух Audi, во время которого погибли 5 человек, включая маленького ребенка, 4 человека пострадали, сообщает Zakon.kz.

Audi-100 двигался в западном направлении в сторону Алматы, автомобиль Audi С4 ехал в восточном направлении в сторону Чунджи.

По предварительным данным, водитель Audi-100 уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Судя по всему, водитель другого Audi поздно заметил, что ему навстречу несется автомобиль, попытался уйти от столкновения и съехал на обочину.

Фото: Zakon.kz

Но встречный автомобиль несся на большой скорости и уйти от лобового столкновения не удалось, оно произошло на обочине дороги. В результате сильного удара Audi-100 развернуло в обратном направлении, а второй автомобиль вылетел в кювет и перевернулся там несколько раз.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате аварии погиб водитель Audi С4, а также пострадали 4 пассажира, один из них находится в тяжелом состоянии. Все находившие в авто Audi-100 погибли. Там находилась семья из 4-х человек, в том числе малолетний ребенок примерно двухлетнего возраста.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и дознаватели.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как сообщили в ДП области, водителю Audi 100 было 43 года, он житель Уйгурского района, водитель Audi С4 – 1964 года рождения.



"В результате ДТП водитель Audi 100 и его 3 пассажира, а также водитель Audi С4 скончались на месте. Четыре пассажира с различными травмами госпитализированы в Центральную районную больницу, расположенную в селе Шонжы", – говорится в сообщении полиции.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по ч. 4 ст. 345 УК РК.

Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертных исследований.

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz



