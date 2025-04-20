#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
521.9
593.5
6.39
Происшествия

Смертельное лобовое: четыре человека погибли в ДТП в Павлодарской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
Трое взрослых и ребенок погибли во время лобового столкновения автомобилей, которое случилось 19 апреля на трассе в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на 250-м километре дороги "Калкаман – Керней" вблизи села Бірлік Баянаульского района из-за столкновения автомобилей Pontiac и Lada Granta.

"По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. В результате оба водителя и два пассажира, включая малолетнего ребенка, скончались на месте. Еще один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

18 апреля 2025 года авария на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты унесла жизнь тренера детского футбольного клуба из Павлодара. Вместе с ним в микроавтобусе на соревнования в Астану ехали 16 подростков, которые получили травмы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Огромный провал образовался на трассе Усть-Каменогорск – Риддер
Происшествия
10:55, Сегодня
Огромный провал образовался на трассе Усть-Каменогорск – Риддер
Двое детей пострадали во время ДТП с микроавтобусом в Алматы
Происшествия
18:07, 19 апреля 2025
Двое детей пострадали во время ДТП с микроавтобусом в Алматы
Санавиация доставит в Павлодар ребенка из футбольной команды, пострадавшей в ДТП в Акмолинской области
Происшествия
17:15, 19 апреля 2025
Санавиация доставит в Павлодар ребенка из футбольной команды, пострадавшей в ДТП в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: