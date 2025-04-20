Смертельное лобовое: четыре человека погибли в ДТП в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

Трое взрослых и ребенок погибли во время лобового столкновения автомобилей, которое случилось 19 апреля на трассе в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на 250-м километре дороги "Калкаман – Керней" вблизи села Бірлік Баянаульского района из-за столкновения автомобилей Pontiac и Lada Granta. "По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. В результате оба водителя и два пассажира, включая малолетнего ребенка, скончались на месте. Еще один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 18 апреля 2025 года авария на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты унесла жизнь тренера детского футбольного клуба из Павлодара. Вместе с ним в микроавтобусе на соревнования в Астану ехали 16 подростков, которые получили травмы.

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