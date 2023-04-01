В Японии борются с рекордно низкой рождаемостью

Министр Японии, отвечающий за решение проблемы снижения рождаемости в стране, обнародовал проект предложения, направленного на обращение вспять тенденции спада, включая увеличение субсидий на воспитание детей и образование и повышение заработной платы для молодоженов, сообщает Zakon.kz.

Сделано это, чтобы стимулировать вступление в брак и рождение детей среди молодых людей в Японии.

Население Японии, составляющее более 125 миллионов человек, сокращается в течение 15 лет и, по прогнозам, к 2060 году сократится до 86,7 миллиона человек. Сокращающееся и стареющее население имеет огромные последствия для экономики и национальной безопасности.

Многие молодые японцы отказываются вступать в брак или создавать семьи, обескураженные мрачными перспективами трудоустройства, корпоративной культурой, несовместимой с работой обоих родителей, особенно женщин, и отсутствием общественной терпимости к маленьким детям.

В стране, которая занимает одно из первых мест в мире по гендерному равенству, общество препятствует карьере женщин после замужества или рождения детей.



Для решения проблем план министерства предлагает увеличить финансовую помощь, включая увеличение государственных субсидий на воспитание детей, более щедрые студенческие ссуды для получения высшего образования и более широкий доступ к услугам по уходу за детьми.

В 2022 году в Японии было 799 728 новорожденных, что является рекордно низким показателем, опустившись ниже 800 000 впервые с начала исследований в 1899 году. Многие пары не решаются пополнить свои семьи из-за роста расходов.



Япония является третьей по величине экономикой в ​​мире, но стоимость жизни высока, заработная плата растет медленно, и около 40% японцев работают неполный рабочий день или по найму.