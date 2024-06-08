Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого показателя

Уровень рождаемости в Японии, который резко падал в течение многих лет , достиг очередного рекордно низкого уровня, сообщает Zakon.kz.

Согласно новым данным, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии 7 июня, в стране с населением 123,9 миллиона человек в прошлом году было зарегистрировано всего 727 277 рождений. Коэффициент рождаемости, определяемый как общее количество рождений у женщины за всю жизнь, снизился с 1,26 до 1,20.

Чтобы население оставалось стабильным, ему необходим коэффициент рождаемости 2,1. Все, что выше этого уровня, приведет к увеличению численности населения с большой долей детей и молодых людей, как это наблюдается в Индии и многих африканских странах.

Но в Японии уровень рождаемости был значительно ниже этого стабильного показателя в 2,1 на протяжении полувека, говорят эксперты – он упал ниже этого уровня после того, как глобальный нефтяной кризис 1973 года привел экономику к рецессии и так и не восстановился.

В последние годы тенденция к снижению ускорилась: число смертей ежегодно превышает число рождений, что приводит к сокращению общей численности населения с далеко идущими последствиями для японской рабочей силы, экономики, системы социального обеспечения и социальной структуры.

По данным Минздрава, в 2023 году в стране зарегистрировано 1,57 миллиона смертей, что более чем вдвое превышает количество рождений.

И в браке Японии тоже не очень везет – число браков сократилось на 30 000 в прошлом году, а количество разводов выросло.

Эксперты говорят, что снижение, как ожидается, продолжится в течение как минимум нескольких десятилетий и будет в некоторой степени необратимым из-за структуры населения страны. Даже если Япония завтра повысит уровень рождаемости, ее население будет продолжать сокращаться до тех пор, пока не сбалансируется перекос в соотношении молодых людей и пожилых людей.

В Казахстане уровень рождаемости в 2023 году равнялся 2,96. В городской местности – 2,63, в сельской – 3,59. Среди регионов страны наиболее высокий уровень СКР зафиксирован в Туркестанской (4,39), Мангистауской (3,99) областях, а наиболее низкий уровень – в Северо-Казахстанской области (1,82).

Ранее появилась новость, что в Токио хотят запустить приложение для знакомств с обязательной женитьбой.