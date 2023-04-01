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Цены на популярные криптовалюты на 1 апреля

Цены на популярные криптовалюты на 1 апреля Фото: freepik
В материале представлен курс популярных криптовалют на 1 апреля, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 28 411,3 $; изменения за 24 часа: +2,12%.

Эфириум (ETH): 1 823,06 $; изменения за 24 часа: +1,81%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 314,60 $; изменения за 24 часа: -0,57%.

USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,076441 $; изменения за 24 часа: +3,01%.

Binance USD (BUSD): 0,9994 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 1 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.71 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Мухит Турсынали
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