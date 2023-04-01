Какие метеорологические явления ждут казахстанцев 2 апреля

В РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 2 апреля. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов Казахстана ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Zakon.kz.

Со 2 по 4 апреля на юге Жамбылской области, в горных районах возможен туман. В ночное время 2-3 апреля сохранятся заморозки от -1° до -6°, 4 апреля -2°. В Таразе ожидается туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-23 м/с. Ночью заморозки -1-3°.

На юге и западе Акмолинской области ожидается восточный и юго-восточный ветер с порывами от 15 до 20 м/с.



В Алматинской области ветер северо-западный с переходом на северо-восточный. В горных районах, а также на севере и востоке области ожидаются порывы ветра до 25 м/с, а средняя скорость составит 15-20 м/с. Ночью сохранятся заморозки от -1 до -6°.

В Алматы ночью ожидаются заморозки -1-3°, а в Конаеве от -3 до -5°.

В Атырауской области на севере, востоке и юге ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с, а в центральной части области порывы могут достигать 23-28 м/с. В Кызылорде пыльная буря, ветер восточный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается северо-восточный и восточный ветер со скоростью 17-22 м/с, порывы 30 м/с.

На востоке Жетысуской области и на севере сохраняются сильные северо-восточные ветры со скоростью 17-22 м/с. Ночью температура опустится до -2-7°.

В горных и предгорных районах Туркестанской области утром и днем ожидаются грозы, а на севере и в горных районах – заморозки до -2°. Днем в Шымкенте также возможна гроза.

На юге Карагандинской области ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с, порывы могут достигать 23 м/с.

В Улытауской области ночью и днем в западной части области ветер восточный 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. В городе Жезказгане ожидается восточный ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

Ночью на большей части Мангистауской области прогнозируется дождь. Ветер северо-западный сменится на юго-восточный. В западной, северной и восточной частях области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Актау ночью также прогнозируется ветер северо-западный, затем сменится на юго-восточный, с порывами ветра 15-20 м/с.



В центральной части Актюбинской области ветер восточный с порывами 15-20 м/с в дневное время.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, в горных районах области, на северо-востоке и юго-западе области 15-20 м/с. В ночь на 4 апреля порывы ветра на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области могут достигать 23-28 м/с, а на северо-востоке области временами будут превышать 30 м/с.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный с порывами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на севере, юге и востоке ожидается ветер юго-восточный с порывами 15-20 м/с. В Петропавловске также прогнозируется ветер юго-восточный с порывами 15-20 м/с.