Полиция Туркестанской области выявила более 570 несовершеннолетних, гуляющих по ночному городу

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Дети в ночном городе" полицейские Туркестанской области выявили порядка 578 нарушений среди несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка не оставили без внимания нарушение родителей, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию детей. Всего 10 родителей были привлечены к ответственности по статье 127 КоАП РК.



34 родителя также были наказаны по части 1 статьи 442 КоАП РК за нахождение своих несовершеннолетних детей в развлекательных заведениях в ночное время. Дополнительно 519 родителей были оштрафованы по части 2 той же статьи за нахождение их детей на улицах в ночное время без законных представителей.

Также были привлечены к ответственности владельцы 15 развлекательных заведений, где были обнаружены несовершеннолетние после 22:00. Они были оштрафованы по статье 132 КоАП РК.

В ходе проверки магазинов, торговых точек и других увеселительных заведений были выявлены нарушения в реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 6 человек, занимавшихся этой незаконной деятельностью, были привлечены к ответственности по статье 200 КоАП РК. Двое других нарушителей были оштрафованы по статье 423-1 КоАП РК за продажу табачной продукции лицам, не достигшим 21 года.

В результате проведенных мероприятий было поставлено на профилактический учет 45 подростков, склонных к правонарушениям, и 63 родителя, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию детей. Среди несовершеннолетних было проведено более 400 лекций на тему "Нет наркотикам и наркомании".