В Уральске на похороны бездомных с начала года потратили свыше 450 тыс. тенге

В Уральске на похороны бездомных людей с начала года потратили свыше 450 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала "Мой город", в 2021 году было захоронено 65 человек, в 2022 году – 38, с начала 2023 года – 13 человек.

"Общее количество могил составляет 106 взрослых, пять детских, трое с диагнозом COVID-19. Захоронение взрослого человека обходится бюджету в 35 750 тенге, ребенка – 24 250 тенге", – говорится в сообщении.

В сумму входит предоставление услуг транспорта, захоронение, проектирование и устройство могил и гробов, а в случае захоронения людей с COVID-19 поставщик обязан обеспечить защитные средства.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, 18 мая 2021 года был заключен договор о государственных закупках услуг с АО "Талап" на услуги по содержанию мест захоронений. Другими словами, погребением людей без определенного места жительства, безродных и неопознанных занимается частная организация, с которой власти города заключили договор.



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