Опубликован график обработки парков и скверов Алматы от клещей

C 29 марта в Алматы стартовал первый тур противоклещевых обработок, сообщает Zakon.kz.

Для обработки используется низкотоксичный и малоопасный (3-4 класс) препарат "Фаворит".

В пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы предупредили, что дата противоклещевых обработок может быть изменена в зависимости от погодных условий.



Также алматинцам напомнили о мерах предосторожности:

не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

не позволяйте домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

после проведения обработки в течение 40 дней не собирайте и не используйте грибы, травы или ягоды с обработанного участка;

жителям и гостям не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.

Полный график обработки опубликовал портал inAlmaty.kz.

Ранее сообщалось, что в Алматы активизировались клещи.