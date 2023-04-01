Опубликован график обработки парков и скверов Алматы от клещей
Фото: pixabay
C 29 марта в Алматы стартовал первый тур противоклещевых обработок, сообщает Zakon.kz.
Для обработки используется низкотоксичный и малоопасный (3-4 класс) препарат "Фаворит".
В пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы предупредили, что дата противоклещевых обработок может быть изменена в зависимости от погодных условий.
Также алматинцам напомнили о мерах предосторожности:
- не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;
- не позволяйте домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;
- после проведения обработки в течение 40 дней не собирайте и не используйте грибы, травы или ягоды с обработанного участка;
- жителям и гостям не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.
Полный график обработки опубликовал портал inAlmaty.kz.
Ранее сообщалось, что в Алматы активизировались клещи.
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