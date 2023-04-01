Ситуация в Украине: Зеленский ввел санкции против сына Медведева, Киев запросил у Варшавы бронетранспортеры

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, сообщает Zakon.kz.

Бывший народный депутат Вадим Новинский утверждает, что власти Украины рассматривают возможность передачи Киево-Печерской Лавры в прямое подчинение Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Бывший глава Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что, согласно его источникам, российские войска полностью окружили Артемовск.

Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



В польской Лодзи группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский провели телефонный разговор, речь шла об оборонном сотрудничестве и шагах на международной арене. Разговор длился около часа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Совета безопасности ООН не дать РФ злоупотреблять ее председательством в этом органе.

Bloomberg: уход западных трейдеров зерна с рынка России усилит ее геополитическое влияние.

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