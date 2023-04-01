Ситуация в Украине: Зеленский ввел санкции против сына Медведева, Киев запросил у Варшавы бронетранспортеры
Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, сообщает Zakon.kz.
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