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Ситуация в Украине: Зеленский ввел санкции против сына Медведева, Киев запросил у Варшавы бронетранспортеры

техника Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, сообщает Zakon.kz.
  • Бывший народный депутат Вадим Новинский утверждает, что власти Украины рассматривают возможность передачи Киево-Печерской Лавры в прямое подчинение Константинопольскому патриарху Варфоломею.
  • Бывший глава Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что, согласно его источникам, российские войска полностью окружили Артемовск.
  • Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
  • В польской Лодзи группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский провели телефонный разговор, речь шла об оборонном сотрудничестве и шагах на международной арене. Разговор длился около часа.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Совета безопасности ООН не дать РФ злоупотреблять ее председательством в этом органе.
  • Bloomberg: уход западных трейдеров зерна с рынка России усилит ее геополитическое влияние.
  • Сестра главы КНДР Ким Ё Чжон: Зеленский рискует судьбой Украины в конфликте с Россией.

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине НАТО Зеленский Владимир Эрдоган Реджеп Тайип Польша Финляндия Франция
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