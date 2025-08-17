#АЭС в Казахстане
Мир

Зеленский ввел санкции против компаний трех стран

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 02:30 Фото: Telegram/Zelenskiy/Official
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом в России, Беларуси и Китае, сообщает Zakon.kz.

Указ размещен на официальном сайте украинского лидера. В публикации говорится, что ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, две белорусские).

Под новые санкции попали десятки оборонных предприятий РФ, руководители компаний и иностранные фирмы, которые сотрудничают с военно-промышленным комплексом этой страны.

Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций и ограничение доступа к технологиям.

Ранее мы сообщали, что Трамп планирует встретиться с Путиным и Зеленским 22 августа.

Аксинья Титова
