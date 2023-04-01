Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Влияние ежедневной кружки пива на организм оценили ученые

исследование Фото: pixabay
Ученые из Университета Виктории в Британской Колумбии оценили влияние на организм ежедневного употребления бокала вина или кружки пива, сообщает Zakon.kz.

Как пишет JAMA Network Open, ученые проанализировали 107 исследований, в которых оценивалась взаимосвязь между употреблением алкоголя и риском смерти. В этих исследованиях приняли участие почти 5 млн участников из разных стран.

Авторы пришли к выводу, что из-за путаницы и предвзятости в исследованиях было много погрешностей, потому видимая польза от умеренного употребления алкоголя значительно уменьшилась, а в некоторых случаях вообще исчезла.

Например, многие исследования помещали бывших алкоголиков в группу к трезвенникам, если они завязали с выпивкой. Но бывшие пьющие, как правило, отказываются от алкоголя или сокращают его употребление из-за проблем со здоровьем, что могло выставить трезвенников не менее больными, чем пьющие умеренно.

Анализ также показал, что алкоголь в меньших количествах оказывает более значимое влияние на риск смерти женщин. Например, повышенный риск смерти для женщин, выпивающих 65 г и более в день, составил 61%, что почти вдвое больше, чем у мужчин, выпивающих столько же.

За стандартную дозу часто принимают напиток, содержащий 14 г спирта. В целом наиболее безопасны два стандартных напитка или меньше в неделю – на этом уровне риск последствий для себя или других минимален. При употреблении 3-6 стандартных напитков в неделю увеличивается риск развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы и толстой кишки. 7 и более стандартных порций алкоголя в неделю значительно увеличивают риск сердечных заболеваний или инсульта.

Ранее офтальмолог рассказала, какие упражнения для глаз наиболее эффективны.

Читайте также

Теперь это будет авторитетная структура – эксперт о новом статусе Национальной академии наук

Ученые нашли растение, замедляющее старение человека

Пищевая компания создала фрикадельку из мяса мамонта

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Что порочат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Что пророчат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
5 человек погибли при лобовом столкновении на трассе в Алматинской области
Пять человек погибли при лобовом столкновении в Алматинской области
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления