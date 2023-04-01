Влияние ежедневной кружки пива на организм оценили ученые

Ученые из Университета Виктории в Британской Колумбии оценили влияние на организм ежедневного употребления бокала вина или кружки пива, сообщает Zakon.kz.

Как пишет JAMA Network Open, ученые проанализировали 107 исследований, в которых оценивалась взаимосвязь между употреблением алкоголя и риском смерти. В этих исследованиях приняли участие почти 5 млн участников из разных стран.

Авторы пришли к выводу, что из-за путаницы и предвзятости в исследованиях было много погрешностей, потому видимая польза от умеренного употребления алкоголя значительно уменьшилась, а в некоторых случаях вообще исчезла.

Например, многие исследования помещали бывших алкоголиков в группу к трезвенникам, если они завязали с выпивкой. Но бывшие пьющие, как правило, отказываются от алкоголя или сокращают его употребление из-за проблем со здоровьем, что могло выставить трезвенников не менее больными, чем пьющие умеренно.

Анализ также показал, что алкоголь в меньших количествах оказывает более значимое влияние на риск смерти женщин. Например, повышенный риск смерти для женщин, выпивающих 65 г и более в день, составил 61%, что почти вдвое больше, чем у мужчин, выпивающих столько же.

За стандартную дозу часто принимают напиток, содержащий 14 г спирта. В целом наиболее безопасны два стандартных напитка или меньше в неделю – на этом уровне риск последствий для себя или других минимален. При употреблении 3-6 стандартных напитков в неделю увеличивается риск развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы и толстой кишки. 7 и более стандартных порций алкоголя в неделю значительно увеличивают риск сердечных заболеваний или инсульта.

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