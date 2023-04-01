В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,1 в южной части Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, эпицентр подземных толчков находился в 29 км к юго-востоку от города Мехр (провинция Фарс) с населением около 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.



Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали казахстанские сейсмологи в 280 км на юг от Алматы на территории Китая.