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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

происшествие Фото: pixabay
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,1 в южной части Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, эпицентр подземных толчков находился в 29 км к юго-востоку от города Мехр (провинция Фарс) с населением около 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали казахстанские сейсмологи в 280 км на юг от Алматы на территории Китая.

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