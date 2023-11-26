Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Иране

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,5 на юге Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением около 352 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.



Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее, 18 октября, специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло на юге Ирана в 54 км от портового города Бендер-Аббас.