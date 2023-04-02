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В Кызылорде ветер погнул трубу на предприятии и сорвал крыши с домов

ветер Фото: пресс-служба акимата Казалинского района
В результате шквального ветра и пыльной бури в Казалинском районе с домов были сорваны крыши, а на предприятии "Қазалы Теміржолжылу" погнулась огромная труба, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате района, результате обрушения жертв и пострадавших нет.

Известно, что наблюдаются перебои с электричеством.

Отмечается, что на предприятии уже взялись за ремонт трубы.

стихия

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района

Между тем, жителей региона предупреждают, что в ближайшие сутки синоптики вновь прогнозируют пыльные бури и сильный ветер с порывами до 25 м/с..

Ранее штормовое предупреждение было объявлено на воскресенье в 11 областях страны.

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