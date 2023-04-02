В Кызылорде ветер погнул трубу на предприятии и сорвал крыши с домов

В результате шквального ветра и пыльной бури в Казалинском районе с домов были сорваны крыши, а на предприятии "Қазалы Теміржолжылу" погнулась огромная труба, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате района, результате обрушения жертв и пострадавших нет.

Известно, что наблюдаются перебои с электричеством.

Отмечается, что на предприятии уже взялись за ремонт трубы.

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района

Между тем, жителей региона предупреждают, что в ближайшие сутки синоптики вновь прогнозируют пыльные бури и сильный ветер с порывами до 25 м/с..



Ранее штормовое предупреждение было объявлено на воскресенье в 11 областях страны.