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Археологи опубликовали данные о гробнице древнего Китая

арехология Фото: Shanxi Institute of Archaeology
Археологи из Института археологии Шаньси обнаружили древнюю каменную гробницу, построенную во времена Империи Цзинь, которая занимала территории северного Китая и нынешнего Дальнего Востока России, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, гробницу нашли в 2019 году рабочие, занимавшиеся ремонтом ливневых стоков в 650 км от Пекина. Изучившие ее археологи обнаружили, что постройка украшена фигурами львов, морских анемонов, цветов и духов-хранителей (женскую и мужскую фигуры).

Отмечается, что внутренняя камера гробницы сделана из кирпичей, напоминающих резное дерево, которые, вероятно, не были окрашены. В гробнице покоятся останки 3 человек – двух взрослых в возрасте от 50 до 60 лет и одного ребенка в возрасте от 6 до 8 лет.

Кроме того, ученые обнаружили здесь земельный купон с надписями, указывающими на то, что гробница была построена между 1190 и 1196 годами нашей эры, когда регион находился под властью государства Цзинь. Хотя многие из подданных империи были этническими ханьцами, императорская семья происходила из чжурчжэней – полукочевого народа из северо-восточного Китая. Сегодня их близкие родственники – маньчжурцы и эвенки. По данным переписи 1207 года, население чжурчжэньского государства Цзинь составляло 53 млн человек.

Уточняется, что информация о возрасте гробницы, полученная из земельного купона, позволит датировать другие постройки в этом регионе.

В октябре 2022 года сообщалось, что казахстанские и российские археологи изучают древний город Каракабака.

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