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Казахстанские и российские археологи изучают древний город Каракабака

археология Фото: pixabay
Археологи из Казахстана и Новосибирска ведут раскопки древнего города мастеров Каракабака – крупного торгово-ремесленного центра III-V веков на полуострове Мангышлак, на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане.

Ученые полагают, что это единственное известное поселение городского типа в Арало-Каспийском регионе, пишет ТАСС, располагалось на трассе северного ответвления Шелкового пути, который шел из Индии в Рим.

Долгое время считалось, что Шелковый путь шел по западному побережью Каспия, но в III-V веках шли войны между Римской империей и Ираном, и появилось северное ответвление – по восточному побережью Каспия. Литературных свидетельств того, что он проходил через Мангышлак, нет, нет в литературе и упоминания о существовании здесь города. Очевидно, что это город на Великом Шелковом пути. В данном случае мы являемся свидетелями пути из Индии в Рим. Научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения (ИАЭТ СО) РАН Евгений Богданов

Раскопки показали, что Каракабак существовал в течение порядка 300 лет около 2 тыс. лет назад и был крупным торгово-ремесленным центром, объединявшим многоэтническое население, кроме того, здесь был крупный порт.

Отмечается, что карабакское поселение изначально могло возникнуть именно как торгово-ремесленная фактория с функциями порта, а в гуннское время при утрате морского сообщения превратиться в перевалочную базу сухопутной трассы арало-каспийского ответвления Великого Шелкового пути.

Археологи исследовали территории четырех построек усадебного типа и "мусорные отвалы", сохранившиеся за чертой города. Данные позволяют судить, что Каракабак не был колонией располагавшихся рядом мощных цивилизаций Ирана или Хорезма. Материал, полученный в ходе раскопок, – лаковая и лепная посуда различных типов, изделия из металла и отходы металлургического производства, монетная коллекция, украшения из стекла, кости животных, птиц и рыб, свидетельствующие о рационе древнего населения, позволили не только установить хронологически рамки существования древнего города, но и определить его статус.

Обнаруженные древние монеты и специфические украшения (фибулы) позволили датировать некоторые объекты с точностью до 50 лет.

По словам Богданова, в городе жили представители разных ремесел и сфер деятельности. Там были ремесленники, работающие с бронзой, керамикой, ювелиры, моряки и рыбаки, торговцы, есть данные о том, что здесь обрабатывали и мололи дикорастущие злаки, а также добывали руду.

Это уникальный природный и археологический объект Мангистау, который мог бы стать объектом археологического туризма. Там жили люди, по существу представляющие весь мир на тот момент, собирались люди со всего тогдашнего мира – лучшие мастера, торговцы, моряки, – добавил Богданов.

Недалеко от города археологи обнаружили могильник гуннской знати.

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