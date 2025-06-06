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Мир

Археологи обнаружили родовую гробницу царя Мидаса с бронзовыми сокровищами

археологи, Турция , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 01:42 Фото: freepik
Археологи в Турции обнаружили древнюю деревянную гробницу, которая, по предварительным данным, принадлежала представителям царской династии Фригии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Daily Sabah.

Усыпальницу нашли в кургане Т26 на территории древнего Гордиона – города неподалеку от Анкары, который в 2023 году вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри погребальной камеры размером 3,1 на 2,8 метра археологи обнаружили 88 металлических артефактов: крупные бронзовые сосуды, котлы и другие предметы, прикрепленные к стенам с помощью железных гвоздей. Все это указывает на высокий статус захороненного.

Как заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, находка может быть связана с семьей царя Гордиаса или самого легендарного Мидаса – правителя, имя которого стало известно благодаря мифу о "золотом прикосновении".

Артефакты уже направлены на реставрацию. Планируется, что уникальная гробница будет выставлена в музее Гордиона до конца текущего года. Раскопки проходят в рамках национальной программы "Наследие будущего", охватывающей более 250 археологических объектов по всей стране.

А ранее археологическую сенсацию совершили ученые в Карагандинской области. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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