Крупнейшая акция протеста в Израиле: в Тель-Авиве на улицах собралось уже более 175 тыс. митингующих
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Более 170 тысяч демонстрантов в Тель-Авиве выступили сегодня против судебной реформы в стране, сообщает Zakon.kz
По информации Telegram-канала "Срочно сейчас" несмотря на то что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отложил принятие реформы до лета, активисты заявляют, что не верят в предлагаемый властями "компромисс" и намерены добиваться полной отмены реформы.
Полиция разгоняет демонстрантов водомётами.
Как сообщали ранее, противники судебной реформы вышли на масштабные акции протеста в городах Израиля вечером 26 марта после увольнения министра обороны
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