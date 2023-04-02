Елена Рыбакина пообещала вернуться в Майами еще не раз

После поражения в Мiami Open-2023 наша теннисистка Елена Рыбакина поблагодарила всех своих болельщиков и заявила, что еще вернется в Майами. Надеемся, чтобы победить, сообщает Zakon.kz

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Как сообщает ktf.kz, несмотря на проигрыш в финале, Елена установила рекорд - стала первой в истории теннисисткой, которая выполнила более 60 эйсов в одном турнире WTA 1000. Также Рыбакина закрепилась на 7-й строчке мирового рейтинга.



По информации Sports.kz, комментируя свое поражение в финале Мiami Open-2023 наша теннисистка отметила, что ей было очень тяжело выдержать такую дистанцию. Однако она продолжит работать, чтобы одержать новые победы.

"Я сделала всё возможное, всё, что было в моих силах...Я благодарю свою команду за терпение, за поддержку. Мы продолжим работать и будем делать всё, что в наших силах, чтобы одержать новые победы", - сказала Рыбакина.

Ранее сообщали, что Елена Рыбакина не сумела выиграть второй подряд женский "Мастерс" в США. 2 апреля седьмая ракетка мира уступила в финале турнира Miami Open чешской теннисистке Петре Квитовой.

Две недели назад она была лучшей на кортах Индиан-Уэллса.

Несмотря на поражение, Елена Рыбакина за финал турнира в Майами получила 650 рейтинговых очков и 662 360 долларов призовых денег.