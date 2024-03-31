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Елена Рыбакина: Проиграть в финале непросто

Елена Рыбакина: Проиграть в финале непросто Фото: Twitter.com/TheTennisLetter/
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свое поражение в Miami Open, сообщает Zakon.kz.

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На вопрос, какой финал было обиднее проиграть, прошлогодний в Майами или этот, Елена ответила, что и то, и другое, но в этот просто была совсем другая ситуация.

В прошлом году она приехала на турнир после Индиан-Уэллса, и это было сложно.

"Здесь я порадовалась двум хорошим матчам, а потом снова вышла в финал. Так что я бы не сказала, что разочаровывающе. Я думаю, что в прошлом году и в этом году это хороший результат. Конечно, проиграть в финале непросто, но, в конечном итоге, я считаю, что это все равно большое достижение", – сказала Рыбакина.

Она также поздравила победительницу, которой уступила, американку Даниэль Коллинз, и отметила, что  это были замечательные две недели.

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"Второй год я играю здесь в финале. Спасибо моей команде. Это были отличные две недели для меня, упорные матчи, битвы... Публика поддерживала меня все эти две недели — спасибо вам за это! Я хочу поздравить Даниэль и всю ее команду с прекрасным выступлением на турнире и с победой. Также я хочу поблагодарить организаторов, волонтеров, болбоев и всех, кто помог провести его. Надеюсь, я вернусь в следующем году и заберу титул!" – сказала Рыбакина.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина сенсационно проиграла в финале WTA-1000 в Майами. И она проиграла в финале Miami Open второй год подряд.

В обновленной мировой табели о рангах Елена останется на четвертой строчке: слишком большим был отрыв у идущих впереди Кори Гауфф, Арины Соболенко и Иги Швёнтек, но зато теперь Рыбакина намного опережает преследующую ее Джессику Пегулу.

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