В Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля

В Алматы в 6 микрорайоне среди ночи две автоледи не смогли разъехаться и совершили столкновение на перекрестке прилегающих к домам дорог, сообщает Zakon.kz

Обе девушки уверенно ехали вперед, не уступая дорогу в результате автоледи на Chevrolet Tracker, ехавшая в северном направлении, протаранила автомобиль Subaru Impreza, который двигался в восточном направлении.



Девушку, которая управляла Subaru зажало в салоне автомобиля. Приехавшие на место спасатели вызволили ее с помощью спецсредств. Ее госпитализировали с различными травмами в больницу. Пассажир Subaru серьезных травм не получил.

Так как они столкнулись на перекрёстке, они загородили выезд со дворов, из-за этого скорая помощь, которая приехала на другой вызов не могла выехать пока не приехали сотрудники полиции и не предприняли необходимых действий.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте работают сотрудники ДП.



Отметим, что согласно ПДД в жилых зонах и дворовых территориях разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz



