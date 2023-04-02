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В Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля

В Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля Фото: Zakon.kz
В Алматы в 6 микрорайоне среди ночи две автоледи не смогли разъехаться и совершили столкновение на перекрестке прилегающих к домам дорог, сообщает Zakon.kz

Обе девушки уверенно ехали вперед, не уступая дорогу в результате автоледи на Chevrolet Tracker, ехавшая в северном направлении, протаранила автомобиль Subaru Impreza, который двигался в восточном направлении.

Девушку, которая управляла Subaru зажало в салоне автомобиля. Приехавшие на место спасатели вызволили ее с помощью спецсредств. Ее госпитализировали с различными травмами в больницу. Пассажир Subaru серьезных травм не получил.

Так как они столкнулись на перекрёстке, они загородили выезд со дворов, из-за этого скорая помощь, которая приехала на другой вызов не могла выехать пока не приехали сотрудники полиции и не предприняли необходимых действий.

В Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте работают сотрудники ДП.

Отметим, что согласно ПДД в жилых зонах и дворовых территориях разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч.

В Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля

Фото: Zakon.kz

В Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля

Фото: Zakon.kz

В Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля

Фото: Zakon.kz

В Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля

Фото: Zakon.kz


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Елена Вебер
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