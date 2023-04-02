В Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля
Обе девушки уверенно ехали вперед, не уступая дорогу в результате автоледи на Chevrolet Tracker, ехавшая в северном направлении, протаранила автомобиль Subaru Impreza, который двигался в восточном направлении.
Девушку, которая управляла Subaru зажало в салоне автомобиля. Приехавшие на место спасатели вызволили ее с помощью спецсредств. Ее госпитализировали с различными травмами в больницу. Пассажир Subaru серьезных травм не получил.
Так как они столкнулись на перекрёстке, они загородили выезд со дворов, из-за этого скорая помощь, которая приехала на другой вызов не могла выехать пока не приехали сотрудники полиции и не предприняли необходимых действий.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте работают сотрудники ДП.
Отметим, что согласно ПДД в жилых зонах и дворовых территориях разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz