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Автоледи в нетрезвом состоянии стала виновницей ДТП в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 01:11 Фото: Zakon.kz
20 октября в Алматы на перекрестке улиц Назарбаева и Курмангазы произошла авария с участием авто-леди, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки Nissan Qashqai двигался по улице Курмангазы в восточном направлении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 01:11

Фото: Zakon.kz

После пересечения с улицей Назарбаева дорога раздевается. А по центру расположена небольшая аллея.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 01:11

Фото: Zakon.kz

По невыясненным обстоятельствам, девушка направила автомобиль прямо на аллею.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 01:11

Фото: Zakon.kz

На своем пути она снесла дорожный знак и врезалась в дерево, вырвав его с корнем.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 01:11

Фото: Zakon.kz

На место аварии приехали сотрудники дорожной полиции, служба спасания города Алматы. Спасатели распилили упавшее дерево, так как оно частично перекрыло дорожное движение.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 01:11

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка увезли ее на медосвидетельствование.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 01:11

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

Ранее казахстанки рассказали, с какими стереотипами приходится бороться автоледи.

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