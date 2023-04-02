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Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано турецкими сейсмологами

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано турецкими сейсмологами Фото: depositphotos.com
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на севере Турции в провинции Кастамону, сообщает Zakon.kz

По информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в 00:24 по местному времени в районе Ихсангази.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,83 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано на юге Ирана, эпицентр подземных толчков находился в 29 км к юго-востоку от города Мехр (провинция Фарс) с населением около 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

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