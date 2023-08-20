В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), толчки зафиксировали в провинции Кахраманмараш к северо-западу от одноименного города в 10:05.

Эпицентр располагался на глубине 22,17 км.

За день до этого, 19 августа, сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение магнитудой 4.7 на территории Казахстана.