Цены на популярные криптовалюты на 2 апреля

В материале представлен курс популярных криптовалют на 2 апреля, сообщает Zakon.kz.

В материале представлен курс популярных криптовалют на 19 марта, сообщает Zakon.kz.



Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 28 384,7 $; изменения за 24 часа: -0,15%.



Эфириум (ETH): 1 819,80 $; изменения за 24 часа: -0,26%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 314,91 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

USD Coin (USDC): 0,9995 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,082546 $; изменения за 24 часа: +7,43%.

Binance USD (BUSD): 0,9988 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Власти США собираются продать 41 500 биткоинов, которые были изъяты у создателя Silk Road - сайта, специализирующегося на продаже наркотиков. Общая стоимость криптовалюты составляет около 1,18 миллиарда долларов, а продажа будет разбита на четыре партии, которые будут реализованы в течение текущего года.

По состоянию на 2 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.71 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.