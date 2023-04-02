Алматинцы почувствовали землетрясение

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 2 апреля примерно в 16:56 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.2.

Магнитуда MPV 3.6.

Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 76.81° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости: Алматы 2 балла.

"Согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, сотрудниками ГУ "Казселезащита" производится обследование русел рек, а также гидротехнических сооружений на наличие повреждений", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Оперативному дежурному ДП Алматы доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений

Информация дополняется.

Как вести себя при землемтрясении.