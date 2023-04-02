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Алматинцы почувствовали землетрясение

Алматинцы почувствовали землетрясение Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 2 апреля примерно в 16:56 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

  • Энергетический класс землетрясения 8.2.
  • Магнитуда MPV 3.6.
  • Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 76.81° в.д.
  • Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости: Алматы 2 балла.

"Согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, сотрудниками ГУ "Казселезащита" производится обследование русел рек, а также гидротехнических сооружений на наличие повреждений", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Оперативному дежурному ДП Алматы доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений

Информация дополняется.

Как вести себя при землемтрясении.

  1. Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков)
  6. Отключите воду, газ электричество
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее)
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев
  9. Будьте готовы к повторным толчкам
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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