Алматинцы почувствовали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 2 апреля примерно в 16:56 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения 8.2.
- Магнитуда MPV 3.6.
- Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 76.81° в.д.
- Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости: Алматы 2 балла.
"Согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, сотрудниками ГУ "Казселезащита" производится обследование русел рек, а также гидротехнических сооружений на наличие повреждений", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Оперативному дежурному ДП Алматы доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений
Информация дополняется.
Как вести себя при землемтрясении.
- Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков
- Отойдите от мебели, окна, люстры
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков)
- Отключите воду, газ электричество
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее)
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев
- Будьте готовы к повторным толчкам
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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