Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти

Фото: pixabay

Пресс-служба Министерства энергетики РК заявила о том, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу, начиная с мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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