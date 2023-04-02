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Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти

добыча Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства энергетики РК заявила о том, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу, начиная с мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, Казахстан намерен сократить добычу на 78 тыс.барр/сут.

"Данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нефтяные котировки продемонстрировали рост на этой неделе.

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