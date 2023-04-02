Китай впервые запустил в космос жидкостную ракету-носитель

Китайская компания Space Pioneer запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты такого типа в Китае, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Science and Technology Daily, запуск состоялся в 14:48 по времени Астаны с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник "Ай тайкун кэсюэ".

Как уточняется, "Тяньлун-2" - жидкостная трехступенчатая ракета-носитель среднего класса, которую компания Space Pioneer разрабатывала на протяжении трех лет. Диаметр ракеты - 3,35 м, длина - 32,8 м, взлетная масса - 153 тонны, взлетная тяга - 193 тонны, грузоподъемность на солнечно-синхронной орбите на высоте 500 км - 1,5 тонны.

Ранее сообщалось, что NASA представит команду астронавтов для облета Луны.