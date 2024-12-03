Китай впервые запустил ракету с коммерческого космодрома
"Чанчжэн-12" – первая китайская ракета-носитель диаметром 3,8 м. По данным SAST, она может выводить полезную нагрузку массой 12 тыс. кг на низкую околоземную орбиту и 6 тыс. кг на солнечно-синхронную орбиту. Новая ракета должна сыграть главную роль в создании мегасозвездий китайского спутникового интернета.
Фото: Ourspace / CNSA
Запуск "Чанчжэн-12" также стал первым полетом с использованием нового ракетного двигателя YF-100K. YF-100K – это улучшенная версия двигателей YF-100, которые применяются в китайских ракетах нового поколения. К ним относятся "Чанчжэн-5, 6, 7 и 8".
YF-100K, в частности, будут использовать на первых ступенях "Чанчжэн-10", которая предназначена для отправки китайских космонавтов на Луну до конца нынешнего десятилетия.
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