Китай впервые запустил ракету с коммерческого космодрома

Первая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-12" (Long March 12) совершила успешный запуск с коммерческого космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ракета вывела на заданные орбиты два экспериментальных спутника, сообщает Zakon.kz.

"Чанчжэн-12" – первая китайская ракета-носитель диаметром 3,8 м. По данным SAST, она может выводить полезную нагрузку массой 12 тыс. кг на низкую околоземную орбиту и 6 тыс. кг на солнечно-синхронную орбиту. Новая ракета должна сыграть главную роль в создании мегасозвездий китайского спутникового интернета.

Фото: Ourspace / CNSA

Запуск "Чанчжэн-12" также стал первым полетом с использованием нового ракетного двигателя YF-100K. YF-100K – это улучшенная версия двигателей YF-100, которые применяются в китайских ракетах нового поколения. К ним относятся "Чанчжэн-5, 6, 7 и 8".

YF-100K, в частности, будут использовать на первых ступенях "Чанчжэн-10", которая предназначена для отправки китайских космонавтов на Луну до конца нынешнего десятилетия.

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