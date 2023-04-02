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Врач указала на главные ошибки при диете

Врач указала на главные ошибки при диете Фото: freepik
Непродуманная диета или бездумное голодание могут привести к осложнениям со здоровьем, а в некоторых случаях и вовсе дать обратный эффект и поспособствовать набору веса, считает врач-диетолог Анастасия Добронравова, сообщает Zakon.kz.

При диетах есть несколько распространенных ошибок, которые могут препятствовать достижению желаемых результатов и даже привести к ухудшению здоровья, считает врач. Вот некоторые из них:

Непродуманная диета может привести не к снижению, а к набору веса. Важно продумать питание и научиться считать калории.

Слишком быстрое снижение веса. Если вы теряете вес слишком быстро, это может быть признаком того, что вы теряете не только жир, но и мышечную массу. Это может привести к потере сил и ухудшению здоровья.

Ограничение калорий до крайности. Ограничение калорий до очень низкого уровня может привести к тому, что ваш организм не получит достаточно питательных веществ, в результате чего вы можете чувствовать слабость, усталость и раздражительность.

Исключение определенных групп продуктов. Исключение определенных групп продуктов, таких как углеводы или жиры, может привести к тому, что вы не получите все необходимые питательные вещества, которые нужны вашему организму для поддержания здоровья.

Недостаток физической активности. Если вы сидите на диете, но не занимаетесь физической активностью, вы можете потерять мышечную массу и снизить свой метаболизм, что приведет к тому, что вы будете терять вес медленнее.

Невыносимость диеты. Если вы выбираете диету, которая не соответствует вашим предпочтениям в еде или требует слишком больших жертв, это может привести к тому, что вы сможете следовать ей только короткий промежуток времени, а потом снова начнете есть все, что хотите, и вернете потерянный вес.

Помните, что диета должна быть умеренной и подходить вашему образу жизни и здоровью. Лучше всего проконсультироваться с диетологом или другим специалистом, чтобы выбрать диету, которая подходит вам и вашим потребностям.

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