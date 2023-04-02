У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, сейсмологи отметили толчки в 14:40 по времени Астаны в море Флорес в 80 км к северо-западу от города Бима, где проживет 66,9 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 30 км.



Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что алматинцы почувствовали землетрясение.