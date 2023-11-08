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Недалеко от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

землетрясение Фото: wikimedia.org
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр заявил о том, что в 320 км от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, толчки зафиксировали в 13:02 по времени UTC (19:02 времени Астаны) в 320 км к юго-западу от населенного пункта Туал в провинции Малуку.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в 323 км на юге от Алматы.

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