Недалеко от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр заявил о том, что в 320 км от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, толчки зафиксировали в 13:02 по времени UTC (19:02 времени Астаны) в 320 км к юго-западу от населенного пункта Туал в провинции Малуку.



О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в 323 км на юге от Алматы.