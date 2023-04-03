Появились подробности взрыва в питерском кафе, где погиб журналист и еще 30 человек пострадали

Очевидцы сообщили, что девушку со статуэткой и самодельным взрывным устройством военный корреспондент Владлен Татарский не знал, может видел мельком на мероприятиях. Сейчас она задержана и доставлена к следователю, сообщает Zakon.kz

По информации "Известий", в Минздраве РФ сообщили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 30. Многие из поступивших в больницы города сейчас осматриваются медиками. Люди находятся в состоянии средней степени тяжести и в тяжёлом.

А про девушку, подозреваемую во взрыве известно, что она жительница Петербурга, 1997 года. Зовут ее Дарья Трепова.

Известно, что подозреваемая ранее переводила деньги организации, признанной экстремистской на территории РФ. А в феврале 2022 года Дарью и ее мужа задерживали за участие в антивоенных митингах. Сейчас его разыскивают. Он, как и Дарья, по информации 112, может быть причастен к взрыву в кафе, где проходила творческая встреча Владлена Татарского.

Дмитрий Рылов является членом Либертарианской партии. В 2016 году он был задержан за распитие спиртных напитков в общественном месте, а в прошлом году арестован на 9 суток за участие в антивоенном митинге.Со слов очевидцев, сначала девушка, которая представилась Настей, оставила скульптуру у входа, так как ей не разрешили пронести ее в зал по соображениям безопасности. Однако позже сам Татарский разрешил ей ее принести.



"Достали скульптуру в каске. Это золотая голова была в каске. И дальше все посмеялись, что похож на рабочего, на шахтера. И поставили обратно без задней мысли. Он что-то дальше начал спрашивать и вдруг взорвалось все", - рассказала очевидица Алиса Смотрова.

Ранее сообщали о том, что в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб корреспондент. При взрыве также были ранены журналистка Татьяна Любина, а также организатор "Бессмертного полка" в Таллине Сергей Чаулин, которого в прошлом году депортировали из Эстонии и другие.

Ход расследования уголовного дела о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.