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В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб корреспондент

кафе Фото: Следственный комитет РФ
На Университетской набережной в Санкт-Петербурге в кафе произошел взрыв, в результате погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский, пострадали 23 человека, в том числе ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", 18 пострадавших были госпитализированы в городскую клиническую больницу № 16, из них 5 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще 5 была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

"Предположительно, взрывное устройство было принесено одним из посетителей – девушкой. В правоохранительных органах указали, что его мощность составила более 200 г тротила. Очевидец взрыва в кафе рассказал, что в руках у военкора Владлена Татарского взорвалась статуэтка, которую ему подарили во время творческого вечера", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ – "Убийство".


29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми мать с сыном. Дочь погибшей госпитализирована с ножевыми ранениями.

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