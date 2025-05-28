Несколько человек погибли во время взрыва на границе двух штатов в Мексике

Фото: pixabay

Восемь военных погибли в результате взрыва самодельного устройства на границе между штатами Мичоакан и Халиско, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Universal, погибшие военные находились внутри бронеавтомобиля и осуществляли патрулирование территории, за которую ведут борьбу несколько картелей. "В результате этого инцидента погибло восемь солдат, что стало самым большим числом жертв в мексиканской армии с тех пор, как стало известно, что преступные группировки, действующие в Мичоакане и Халиско, такие как картель "Новое поколение Халиско", вербовали бывших колумбийских солдат для установки самодельных взрывчатых веществ", – говорится в сообщении. Q.E.P.D. ✝️✝️ Ocho militares perdieron la vida tras la explosión de una mina terrestre durante un patrullaje entre los límites de #Michoacán y #Jalisco. pic.twitter.com/znNywfUpEi — Expresionenred (@expresionenred) May 28, 2025 Ранее сообщалось, что кандидата на пост мэра в Мексике застрелили во время прямой трансляции.

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