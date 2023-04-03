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Денис Евсеев вышел в финал квалификации турнира в Мексике

Денис Евсеев вышел в финал квалификации турнира в Мексике Фото: ktf.kz
Теннисист Денис Евсеев выиграл в полуфинале квалификации турнира мексиканского спортсмена и теперь поборется за выход в основную сетку турнира в Сан-Луис-Потоси, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz в полуфинале квалификации Евсеев сыграл с мексиканцем Аланом Фьерросом (872-е место) и победил его в двух сетах — 7:6, 6:4.

В финале казахстанец встретится с победителем матча Матиас Зукас (Аргентина, 488-е место) — Колин Синклер (Северные Марианские острова, 418-е место).

Призовой фонд "челленджера" в Сан-Луис-Потоси составляет 80 000 долларов. Победитель заработает 10 840 долларов и получит 75 рейтинговых очков.

Лучшим достижением Дениса Евсеева в этом году является четвертьфинал турнира в Анапоиме (Колумбия).

Ранее сообщалось, что теннисистка Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Турции. 

А вот Елена Рыбакина не сумела выиграть второй подряд женский "Мастерс" в США. 2 апреля седьмая ракетка мира уступила в финале турнира Miami Open чешской теннисистке Петре Квитовой. После в своем Instagram она заявила, что ей "пора отдохнуть".

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