Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Турции

Четвертая ракетка Казахстана по теннису среди женщин Жибек Куламбаева не имела себе равных на международном турнире ITF 15 Women на кортах турецкой Антальи. Она первенствовала в одиночном и парных состязаниях, сообщает Zakon.kz.

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Вначале алматинская теннисистка стала победительницей турецких соревнований в парных играх. Жибек Куламбаева в дуэте с россиянкой Дарьей Лодиковой обыграли пару Жакелин Кабай Абад (Швеция)/Марту Маталу (Греция) со счетом 6:1, 6:4.

Затем казахстанская теннисистка завоевала титул чемпионки в одиночном разряде, обыграв в решающем поединке представительницу Чехии Денизу Хиндову – 6:1, 6:3.

Таким образом, этот трофей в "одиночке" для Жибек стал третьим в карьере. А в парных состязаниях это ее 20-й титул. Всего в карьере Куламбаевой теперь 23 чемпионских Кубка на уровне ITF.

Елена Рыбакина не сумела выиграть второй подряд женский "Мастерс" в США. 2 апреля седьмая ракетка мира уступила в финале турнира Miami Open чешской теннисистке Петре Квитовой. После в своем Instagram она заявила, что ей "пора отдохнуть".

