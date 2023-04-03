Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева стала серебряным призером кубка мира

Второе место по итогам финала кубка мира по художественной гимнастике завоевала наша спортсменка Эльжана Таниева. Соревнования проходили в Софии (Болгария), сообщает Zakon.kz

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По информации Казахстанской федерации гимнастики Эльжана Таниева выступила в финалах упражнений с лентой, мячом и булавами. По итогам финала она заняла 2 место с результатом 30.900 балла.

В лучшей тройке оказались спортсменка из Узбекистана Тахмина Икромова и Барбара Домингос из Бразилии.

Ранее Эльжана Таниева стала третьей на Гран-при в Марбелье (Испания) и завоевала бронзовую медаль.