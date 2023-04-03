Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева стала серебряным призером кубка мира
Фото: Instagram.com/kazgymfederation/
Второе место по итогам финала кубка мира по художественной гимнастике завоевала наша спортсменка Эльжана Таниева. Соревнования проходили в Софии (Болгария), сообщает Zakon.kz
Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".
По информации Казахстанской федерации гимнастики Эльжана Таниева выступила в финалах упражнений с лентой, мячом и булавами. По итогам финала она заняла 2 место с результатом 30.900 балла.
В лучшей тройке оказались спортсменка из Узбекистана Тахмина Икромова и Барбара Домингос из Бразилии.
Ранее Эльжана Таниева стала третьей на Гран-при в Марбелье (Испания) и завоевала бронзовую медаль.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ