В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 28 человек

По данным Минздрава РК, по стране за сутки выявили 28 случаев заражения Covid-19. Случаев заражения коронавирусной пневмонией не зарегистрировано, сообщает Zakon.kz.

На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1802 человека (–1 623+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 179 пациент, амбулаторно – 1623.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 3 пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Ранее, то есть 2 апреля, по стране за сутки выявили 45 случаев заражения Covid-19.