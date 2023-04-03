В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 28 человек
Фото: pixabay
По данным Минздрава РК, по стране за сутки выявили 28 случаев заражения Covid-19. Случаев заражения коронавирусной пневмонией не зарегистрировано, сообщает Zakon.kz.
На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1802 человека (–1 623+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 179 пациент, амбулаторно – 1623.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 3 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Ранее, то есть 2 апреля, по стране за сутки выявили 45 случаев заражения Covid-19.
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