В Казахстане наблюдается спад суточной заболеваемости коронавирусом

По данным Минздрава РК, по стране за сутки выявили 45 случаев заражения Covid-19, сообщает Zakon.kz.

Случаев заражения коронавирусной пневмонией не зарегистрировано.

По данным Минздрава от 1 апреля, по стране было выявлено 79 случаев заражения Covid-19, 3 случая коронавирусной пневмонии и один случай смерти от коронавируса.

По состоянию на 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1790 человек (–1 611+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится – 179 пациентов, амбулаторно – 1611.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 3 пациентa;

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Резкий скачок числа заболевших наблюдался 25 марта. Затем спад 27 марта — тогда зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. С 28 марта по 1 апреля число заболевших не падало ниже 80 человек.