В Казахстане наблюдается спад суточной заболеваемости коронавирусом
Фото: freepik
По данным Минздрава РК, по стране за сутки выявили 45 случаев заражения Covid-19, сообщает Zakon.kz.
Случаев заражения коронавирусной пневмонией не зарегистрировано.
По данным Минздрава от 1 апреля, по стране было выявлено 79 случаев заражения Covid-19, 3 случая коронавирусной пневмонии и один случай смерти от коронавируса.
По состоянию на 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1790 человек (–1 611+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится – 179 пациентов, амбулаторно – 1611.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 3 пациентa;
- в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Резкий скачок числа заболевших наблюдался 25 марта. Затем спад 27 марта — тогда зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. С 28 марта по 1 апреля число заболевших не падало ниже 80 человек.
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