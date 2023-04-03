В Казахстане стартовал прием документов для зачисления детей в первый класс
Фото: pixabay
В Министерстве просвещения Казахстана сообщили о начале приема заявлений для зачисления в первый класс, передает Zakon.kz.
Как отметили в Минпросвещения, документы можно подать через еgov.kz и сделать это нужно до 1 августа.
Как отметил главный эксперт Комитете среднего образования Ерлан Маемеров, заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Также учитывая, что 1 – 2 апреля выпадают на выходные, все поступившие заявки будут отработаны 3 апреля.
Какие нужны документы:
- заявление родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме;
- справка о состоянии здоровья — форма №065у;
- паспорт здоровья ребенка 026/у-3;
- фото ребенка 3*4 в количестве двух штук
Государство предоставляет право зачисления в общеобразовательную школу без учёта места жительства. При этом заявление можно подать только в одну школу.
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тысяч казахстанских детей.
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