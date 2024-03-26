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Законодательство РК

Когда начнется прием документов на зачисление в первые классы по Казахстану

Когда начнется прием документов на зачисление в первые классы по Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 16:40 Фото: Zakon.kz
В 2024 году в РК прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

По данным ведомства, родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еGov.kz.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тыс. казахстанских детей.

"В соответствии с законом по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности. Эта инициатива направлена на уменьшение психологического напряжения у первоклашек, связанного с тестированием и собеседованиями".Глава управления Комитета среднего образования Алия Чокушева

Также отмечено, что в первый класс принимаются дети с шести лет.

Необходимо предоставить:

  • заявление родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме;
  • справку о состоянии здоровья – форма №065у;
  • паспорт здоровья ребенка 026/у – 3;
  • фото ребенка 3х4 в количестве двух штук.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

По просьбе родителей Министерство просвещения продлило срок приема документов на зачисление в первый класс до 31 августа. Ранее прием осуществлялся с 1 апреля по 1 августа.

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