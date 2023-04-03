Елена Рыбакина рассказала о своих планах на грунтовый сезон

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после поражения в финале женского "Мастерса" WTA Miami поделилась своими ожиданиями в предстоящих матчах на грунтовом покрытии, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина и многие ее коллеги по Туру в ближайшее время переходят на грунтовые площадки с главной целью –лучше подготовиться ко второму турниру сезона из серии "Больших шлемов" – "Роллан Гарросу-2023".

"Каждый турнир для меня – опыт, моя цель – по-прежнему быть здоровой, ведь даже после очень удачных двух недель неизвестно, как все сложится на грунте. Поэтому надо хорошо подготовиться, это самое важное. После ряда матчей чувствую уверенность. Нужно бороться дальше, работать над техникой, физической формой и многими аспектами игры". Елена Рыбакина

По мнению некоторых специалистов, грунтовое покрытие для Рыбакиной – не самая лучшая территория, так как ее мощные подачи и форхэнды будут не особо эффективны, как на харде.



"В прошлом у меня были хорошие результаты на грунте. На мой взгляд, я способна успешно на нем выступать. Поэтому все снова зависит от здоровья и мотивации. Ведь при таком количестве турниров непросто постоянно путешествовать. Иногда необходимо переключаться на что-то другое. Вот почему сюда приехала моя сестра. Она немного помогает, так что я живу не только теннисом". Елена Рыбакина

А подготовку к новому грунтовому сезону Елена Рыбакина начнет на своей Родине, на кортах Национального теннисного центра в Астане. После этих тренировок она протестирует свою подготовку в официальных матчах командного чемпионата мира.

14-15 апреля на столичных грунтовых площадках пройдут игры Кубка Билли Джинн Кинг-2023, где женская сборная Казахстана примет команду Польши. Изначально заявленная в состав польской дружины лучшая теннисистка мира Ига Швёнтек отказалась от приезда в Астану в связи с травмой.